СБУ задержала мужчину, который способствовал оккупации Крыма в рядах "Самообороны"

23 февраля, 2021, 14:00

Контрразведчики СБУ разоблачили активиста "крымской весны", который способствовал оккупации со стороны РФ и объявили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины .

Оперативники установили личность жителя при въезде на материковую часть Украины.

Стало известно, что весной 2014 он поступил в ОО "Автоканал Севастополя", в которой способствовал оккупации полуострова. Также в составе так называемой псевдосамообороны злоумышленник был наблюдателем незаконных выборов фейковых "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию.

Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден оккупантами "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019"

Сейчас мужчина взят под стражу.