СБУ задержала мужчину, который способствовал оккупации Крыма в рядах "Самообороны"
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины .
Оперативники установили личность жителя при въезде на материковую часть Украины.
Стало известно, что весной 2014 он поступил в ОО "Автоканал Севастополя", в которой способствовал оккупации полуострова. Также в составе так называемой псевдосамообороны злоумышленник был наблюдателем незаконных выборов фейковых "парламента Республики Крым" и подстрекал местных жителей к участию.
Служба располагает доказательствами, что подозреваемый был награжден оккупантами "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019"
Сейчас мужчина взят под стражу.
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