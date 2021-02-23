Россия перебросила на Донбасс новую группу снайперов, - разведка
Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях для поддержания боеспособности оперативной группировки российских оккупационных войск.
"В частности, с начала этого месяца на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из Российской Федерации завезены более двух тысяч тонн топлива (более 2,3 тыс. тонн горючего). В то же время осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов", - говорится в сообщении.
Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное снайперское подразделение ВС РФ, вооруженное снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства.
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