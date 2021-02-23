Родственника королевы Елизаветы II осудили за сексуальные домогательства
23 февраля, 2021, 17:08
Британский суд приговорил к 10 месяцам сына кузена королевы Великобритании Елизаветы II графа Стратмора и Кингхорна - Саймона Боувеса-Лайона за сексуальные домогательства
Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.
Боувес-Лайон признал свою вину в домогательствах женщины в замке Глэмис в феврале прошлого года. Во время слушаний дела 34-летний граф заявил, что тогда слишком много выпил, однако подчеркнул, что это не может быть оправданием его поведения.
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Суд принял решение приговорить мужчину к 10 месяцам лишения свободы.
Отмечается, что Саймон Боувес-Лайон является сыном кузена королевы Великобритании Елизаветы II.
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