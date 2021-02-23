Рекордсмен сборной Украины Тимощук рекламирует в России носки для "защитников отечества" на 23 февраля. ФОТО

23 февраля, 2021, 12:15

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук стал лицом рекламной кампании российского "Зенита" к 23 февраля

Фото с Тимощуком появилось на странице "Зенита" в Instagram.

На нем екскапитан сборной Украины сидит в носках с надписям "Тихо, играет Зенит!" на фоне цифры 23 и надписи "Прости носки".

23 февраля в России отмечают день защитника отечества, во времена СССР в эту дату отмечали день советской армии.

Анатолий Тимощук сейчас работает ассистентом главного тренера в "Зените". Он является рекордсменом сборной Украины, за которую сыграл 144 матча.

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