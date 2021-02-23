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Espreso.tvЭкономикаРада приняла закон с поправками Зеленского о восстановлении конкурсов для госслужащих

Рада приняла закон с поправками Зеленского о восстановлении конкурсов для госслужащих


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада повторно с поправками президента Украины Владимира Зеленского приняла закон №4531 о восстановлении конкурсов для государственных служащих

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Верховная Рада приняла закон о восстановлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы с учетом поправок президента Украины", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что это решение усовершенствует конкурсные процедуры и будет гарантировать равные условия доступа к государственной службе. Кроме того, принятие закона позволит разблокировать работу Министерства энергетики и выплатить зарплаты работникам государственного сектора энергетической отрасли.

  • Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский применил право вето к законопроекту №4531, который восстанавливает проведения конкурсов на должности госслужбы, попросив исключить из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.
  • Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента его подписал и направил на подпись президенту.
  • Решение главы государства встретило сопротивление со стороны его фракции "Слуга народа". Соответствующие заявления обнародовали заместители главы фракции Александр Корниенко и Евгения Кравчук .

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