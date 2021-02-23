Рада приняла закон с поправками Зеленского о восстановлении конкурсов для госслужащих

23 февраля, 2021, 13:28

Верховная Рада повторно с поправками президента Украины Владимира Зеленского приняла закон №4531 о восстановлении конкурсов для государственных служащих

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Верховная Рада приняла закон о восстановлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы с учетом поправок президента Украины", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что это решение усовершенствует конкурсные процедуры и будет гарантировать равные условия доступа к государственной службе. Кроме того, принятие закона позволит разблокировать работу Министерства энергетики и выплатить зарплаты работникам государственного сектора энергетической отрасли.

Напомним, 19 февраля президент Владимир Зеленский применил право вето к законопроекту №4531, который восстанавливает проведения конкурсов на должности госслужбы, попросив исключить из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента его подписал и направил на подпись президенту.

Решение главы государства встретило сопротивление со стороны его фракции "Слуга народа". Соответствующие заявления обнародовали заместители главы фракции Александр Корниенко и Евгения Кравчук .

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