"Слив" операции по захвату "вагнеровцев": нардепы "слуги" блокируют создание временной следственной комиссии, - Железняк

23 февраля, 2021, 13:25

По словам Ярослава Железняка, партия "Слуга народа" блокировала назначение своих членов в ВСК относительно возможной государственной измены в деле "вагнеровцев" из-за оппозиционного большинства в составе комиссии

Об этом народный депутат от факции "Голос" Ярослав Железняк рассказал в интервью " Цензор ".

Железняк, рассказал, что когда его заместитель Роман Костенко инициировал создание временной следственной комиссии (ВСК) по "вагнеривцям", партия "Слуга народа" отказалась направлять туда своих делегатов.

"Вы же знаете, как создается ВСК? Каждая фракция должна подать своих кандидатов. После этого это сводится на комитете. После этого - подается как постановление. Так вот," Слуга народа "категорически отказывалась подавать своих кандидатов. Мы подождали вежливо, и после этого мы, "Европейская солидарность", "За Будущее" и "Батькивщина" подали своих кандидатов. На комитете этот вопрос был рассмотрен и ВСК сформирована. То есть юридически там все готово. мы выносим, можем проголосовать. Но, конечно, это блокируется ", - отметил нардеп.

Он отметил, что большинство в ВСК по вагнеровцев таким образом составляют представители оппозиции.

"Сейчас мы договорились с моим коллегой, руководителем" Слуги народа "(Давидом Арахамия, - ред)., О том, что они подадут своих членов. Мы еще раз переголосует это постановление на комитете - и уже она будет принята", - добавил он.

По словам нардепа, ВСК по делу позволит вызвать некоторых служащих - Службы безопасности Украины, внешней разведки и других - при свидетельство записать их слова (если это не является государственной тайной).

"Смотрите, одно дело - когда определенные вещи являются государственной тайной. Другое - или планировалась операция, или нет, и так далее. Насколько мне известно, нечто подобное возможно в рамках работы комитета по вопросам обороны. Там тоже есть много членов комитета, которые имеют доступ к государственной тайне. Но, к сожалению, результат такого обсуждения не может стать предметом решения парламента. Именно поэтому в данном случае эта ВСК так опасна для власти. потому что если подтвердятся эти факты (а есть обоснованное предчувствие, что подтвердятся) - тогда это может иметь огромные последствия. в том числе и международные - для тех должностных лиц, которые принимали участие в обсуждении этой операции ", - ответил Железняк на замечание журналиста, что нардепы могут ничего не узнать, если дело под грифом.

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