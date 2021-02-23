"Шаг назад от Запада": США, Великобритания и страны ЕС раскритиковали задержания лидера партии Саакашвили в Тбилиси
"Обеспокоенный видеть то, что происходит в Тбилиси сегодня утром. Насилие - это не способ решать политические разногласия. Надеюсь, наши грузинские друзья смогут избежать сползания в еще больший кризис. Сдержанность и преданность демократии имеют победить", - написал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис .
Worried to see what's happening in Tbilisi this morning. Violence is not the way to resolve political disagreements. I hope our Georgian friends can avoid plunging into a deeper crisis. Restraint and commitment to democracy must prevail.- Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) February 23, 2021
"Внимательно слежу за развитием событий в Тбилиси. Я призываю правительство и оппозицию проявить сдержанность и начать политический диалог для выхода из нынешнего кризиса", - отреагировал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
Closely following developments in #Tbilisi #Georgia , I call on both the government and the opposition to show restraint , engage in political dialogue in order to resolve the current political crisis- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 23, 2021
Police Storm UNM Office, Detain Nika Melia https://t.co/8CgPQOhFnw via @CivilGe
Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон написал, что шокирован кадрами из офиса "Единого национального движения".
"Насилие и хаос в Тбилиси - это последнее, что сейчас нужно Грузии. Призываю все стооны действовать сдержанно - и сейчас, и в последующие дни", - отметил он.
Shocked by the scenes at UNM headquarters this morning. Violence and chaos in Tbilisi are the last thing Georgia needs right now. I urge all sides to act with restraint, now and in the coming days. @UKinGeorgia- Mark Clayton (@MarkClaytonFCDO) February 23, 2021
Жестким стало заявление посольства США, в которой прямо указали, что эти события отдаляют Грузию от западных партнеров.
"США глубоко обеспокоены решением правительства задержать лидера крупнейшей оппозиционной силы в штабе партии сегодня утром. Мы сожалеем, что призыв США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу проигнорировали. Мы обескуражены слышать поляризуя риторику от руководства страны в кризис. Сила и агрессия - это не решением для политических противоречий. Сегодня Грузия сделала шаг назад на своем пути к тому, чтобы стать сильной демократией в евроатлантической семье государств ", - заявили в посольстве.
February 23, 2021
Напомним, в Грузии полиция взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти