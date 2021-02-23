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Espreso.tvОбщество"Мы начнем вакцинацию срочно": Зеленский о прибытии в Украину первой партии вакцины от COVID-19

"Мы начнем вакцинацию срочно": Зеленский о прибытии в Украину первой партии вакцины от COVID-19


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 начнется быстро, насколько это возможно

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Первые 500 тыс. вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Мы благодарны индийским партнерам за поддержку. Мы начнем вакцинацию так быстро, как это возможно", - написал Зеленский.

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