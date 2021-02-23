"Мы начнем вакцинацию срочно": Зеленский о прибытии в Украину первой партии вакцины от COVID-19
23 февраля, 2021, 12:30
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация против COVID-19 начнется быстро, насколько это возможно
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter.
"Первые 500 тыс. вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Мы благодарны индийским партнерам за поддержку. Мы начнем вакцинацию так быстро, как это возможно", - написал Зеленский.
- Напомним, 23 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от COVID-19 Oxford / AstraZeneca (Covishield).
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