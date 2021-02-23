"Может стоить бюджету около 250 млрд грн": Минфин о сумме, необходимой для повышения прожиточного минимума

23 февраля, 2021, 21:31

Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня надо еще 250 млрд грн

Об этом сказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает Укринформ.

"Если говорить о правительственном законопроекте, там есть норма, что мы как государство должны двигаться к фактическому размеру прожиточного минимума. На данном этапе это может стоить бюджету около 250 млрд гривен", - сказал Ермоличев.

Отмечается, что правительство предлагает, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для лица основным источником доходов: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и тому подобное. Также предлагается ввести нормативы для расчета социальных выплат и сборов - так называемые базовые величины для социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов.

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