"Лидс" разгромил "Саутгемптон" в чемпионате Англии
23 февраля, 2021, 21:52
В перенесенном матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Лидс" победил "Саутгемптон" со счетом 3:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 47-й минуте Патрик Бэмфорд открыл счет во встрече после передачи Тайлера Робертса. Стюарт Даллас удвоил преимущество "Лидса" на 78-й минуте. Рафинья забил последний мяч в матче на 84-й.
В турнирной таблице Английской Премьер-лиги "Лидс" поднялся на десятую позицию и отстает от еврокубковой зоны на 5 очков. "Саутгемптон" идет четырнадцатым и опережает зону вылета на 8 очков.
Чемпионат Англии
18-й тур (перенесенный матч)
23 февраля
"Лидс" - "Саутгемптон" 3:0
Голы: Бэмфорд, 47, Даллас, 78, Рафинья, 84
- 21 февраля в 25-м туре чемпионата Англии украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче против "Арсенала".
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