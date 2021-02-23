"Лидс" разгромил "Саутгемптон" в чемпионате Англии

23 февраля, 2021, 21:52

В перенесенном матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Лидс" победил "Саутгемптон" со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 47-й минуте Патрик Бэмфорд открыл счет во встрече после передачи Тайлера Робертса. Стюарт Даллас удвоил преимущество "Лидса" на 78-й минуте. Рафинья забил последний мяч в матче на 84-й.

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги "Лидс" поднялся на десятую позицию и отстает от еврокубковой зоны на 5 очков. "Саутгемптон" идет четырнадцатым и опережает зону вылета на 8 очков.

Чемпионат Англии

18-й тур (перенесенный матч)

23 февраля

"Лидс" - "Саутгемптон" 3:0

Голы: Бэмфорд, 47, Даллас, 78, Рафинья, 84

21 февраля в 25-м туре чемпионата Англии украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче против "Арсенала".