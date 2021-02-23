"Когда Стерненко не смогли осудить по делу о самообороне - решили сажать по этому делу", - адвокат Найем

23 февраля, 2021, 18:23

Адвокат Сергея Стерненко Маси Найем выразил уверенность, что приговор активисту должен быть отменен в апелляции

Об этом адвокат Сергея Стерненко Маси Найем рассказал в программе "Содержательно с Егором Чечериндой", передает Еспресо.TV.

"Когда Стерненко не смогли осудить по делу о самообороне - решили сажать по этому делу", - сказал адвокат, добавив, что дело безусловно политическое.

Найем отметил, что следствие по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в апреле 2015 года вела Нацполиция.

Адвокат отказался комментировать фигура судьи, вынесшего приговор, Виктора Попревича, сославшись на профессиональную этику.

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"Я уверен, что приговор должен быть отменен. Отменят его или нет - это зависит от многих факторов", - заметил Маси Найем, комментируя вопрос ведущего о перспективе апелляции приговора.

По его словам, нарушения следствия в ходе дела указывают на предвзятость при выборе судьи.

Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненка признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.

Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека

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