"Чувств особых нет": Корниенко заявил об отсутствии собственной позиции по Стерненко, но назвал организаторов протестов своими оппонентами

23 февраля, 2021, 14:33

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал решение о приговоре активисту Сергею Стерненко и назвал организаторов протестов в восьми регионах Украины и Варшаве своими оппонентами

Об этом он заявил в комментарии журналистам 23 февраля, передает Еспресо.TV .

"Мы же правовой в стране. Приговоры судей комментировать ... Суд принял решение. Есть апелляция. Есть инстанция", - сказал Корнииенко.



На вопрос о его собственной позиция в отношении Сергея Стерненка, он ответил: "О Сергея у меня нет никакой позиции. Вчера его видел эфире, пересеклись. В принципе, каких-то к нему чувств особых нет".

Он также пропоментував организацию протестов в поддержку активиста в восьми регионах Украины и в Варшаве.

На вопрос, видит ли он какое-то политическое расследование этого приговора, Корниенко ответил: "Ну, конечно, наши оппоненты могут делать любые действия в рамках законодательства, которые они считают нужным. Я думаю, что события последних двух пятниц, я скажу так, четко показали, кто в этой стране патриот, а кто бы играет в патриотизм. кто защищает национальные интересы, национальную безопасность, а кто делает вид, что защищает. кто опираясь на фейковых информацию срочно делает какие-то бизнес-действия по приобретению телеканалов различных ".

Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения по делу о похищении человека.

Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.

23 февраля активисты анонсировали акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.

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