"Атлетико" - "Челси": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
23 февраля, 2021, 07:15
Сегодня, 23 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" примет лондонский "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За свою историю "Атлетико" и "Челси" встречались на футбольном поле 7 раз. По две победы на счету английского и испанского клуба. Трижды матч завершался вничью.
Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)
Бухарест, стадион "Арена Националь"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"
- 15 февраля УЕФА представил новый мяч, которым будут играть матчи плей-офф Лиги чемпионов.
- 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" дома проиграла французскому ПСЖ .
- В параллельной встрече английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг" .
- 17 февраля дортмундская "Боруссия" победила испанскую "Севилью" .
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