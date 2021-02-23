"Атлетико" - "Челси": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

23 февраля, 2021, 07:15

Сегодня, 23 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" примет лондонский "Челси"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За свою историю "Атлетико" и "Челси" встречались на футбольном поле 7 раз. По две победы на счету английского и испанского клуба. Трижды матч завершался вничью.

Ответный матч состоится 17 марта. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/8 финала

23 февраля

"Атлетико" (Испания) - "Челси" (Англия)

Бухарест, стадион "Арена Националь"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD 1"

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