ПриватБанк выдал первые бизнес-кредиты по программе портфельных госгарантий

23 февраля, 2021, 16:16

ПриватБанк выдал первые два бизнес-кредита с момента запуска программы портфельных госгарантий

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

По словам руководителя Дирекции малого и среднего бизнеса ПриватБанка Евгения Заиграева, со старта бизнес-кредитования по программе государственных гарантий банк получил уже более 800 заявок с документами от бизнес-клиентов и выдал первые два кредита с частичным покрытием государственными гарантиями.

Отмечается, что первые бизнес-кредиты были выданы по программе "КУБ с залогом" менее чем через две недели с момента подачи клиентом пакета документов в банк.

"Первый заемщик, получивший финансирование с "покрытием" государственными гарантиями - имеет магазин строительных материалов в Луцке и планирует потратить кредит в 980 тысяч гривен на финансирование оборотного капитала", - говорится в сообщении.

Еще один заемщик, по информации пресс-службы, работает на Закарпатье и планирует потратить кредитные 600 тыс. грн на финансирование международных перевозок в Словакию, Венгрию и Чехию грузовыми микроавтобусами.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября постановили проект закона №3659-д "О предоставлении государственных гарантий на портфельной основе".

ПриватБанк открыл программу кредитования предпринимателей и малого и среднего бизнеса (МСБ) по программе государственных гарантий 28 января этого года.

Портфельные гарантии - это обязательства государства погасить перед банком до 80% нескольких кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.

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