Приговор Стерненку. Медведчук - под санкциями. Путин в нокауте. Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
23 февраля, 2021, 14:05
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Приговор Стерненку. Медведчук - под санкциями. Путин в нокауте.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом, Романом Бессмертным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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