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Espreso.tvОбществоПриговор Стерненку. Медведчук - под санкциями. Путин в нокауте. Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

Приговор Стерненку. Медведчук - под санкциями. Путин в нокауте. Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

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Приговор Стерненку. Медведчук - под санкциями. Путин в нокауте.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом, Романом Бессмертным.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".

 

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