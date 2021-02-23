Приговор Стерненко: в Житомире собираются повторно выйти на акцию протеста 24 февраля

23 февраля, 2021, 20:04

В Житомире обещают 24 февраля повторно выйти на акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко

Об этом активисты сообщили в Twitter.

"Вы вернетесь после митингов домой где тепло и есть еда, где у большинства из вас есть родные люди. Но Сергей останется в неволе и сегодня, и завтра, и не один десяток дней, если мы прекратим борьбу. Житомиряне! Завтра снова приходим к ОГА в 18:30 ", - говорится в сообщении.