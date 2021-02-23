Приговор Стерненко: в Житомире собираются повторно выйти на акцию протеста 24 февраля
23 февраля, 2021, 20:04
В Житомире обещают 24 февраля повторно выйти на акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко
Об этом активисты сообщили в Twitter.
"Вы вернетесь после митингов домой где тепло и есть еда, где у большинства из вас есть родные люди. Но Сергей останется в неволе и сегодня, и завтра, и не один десяток дней, если мы прекратим борьбу. Житомиряне! Завтра снова приходим к ОГА в 18:30 ", - говорится в сообщении.
ЖИТОМИР- терция | Дарья (@te_zh_pytannya) February 23, 2021
ЗАВТРА 18:30
житомиряне !!!- шерл (@laeR_sI_notrA) February 23, 2021
завтра опять приходим к ОГА в 18:30 # СтерненкуВолю https://t.co/KqH6P0NyoK
вы вернетесь после митингов домой где тепло и есть еда. где у большинства из вас есть родные люди. но Сергей останется в неволе и сегодня и завтра и не один десяток дней если мы прекратим борьбу. # СтерненкуВолю- шерл (@laeR_sI_notrA) February 23, 2021
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