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Espreso.tvОбществоПриговор Стерненко: в Житомире собираются повторно выйти на акцию протеста 24 февраля

Приговор Стерненко: в Житомире собираются повторно выйти на акцию протеста 24 февраля

В Житомире обещают 24 февраля повторно выйти на акцию протеста из-за приговора активисту Сергею Стерненко

Об этом активисты сообщили в Twitter.

"Вы вернетесь после митингов домой где тепло и есть еда, где у большинства из вас есть родные люди. Но Сергей останется в неволе и сегодня, и завтра, и не один десяток дней, если мы прекратим борьбу. Житомиряне! Завтра снова приходим к ОГА в 18:30 ", - говорится в сообщении.

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