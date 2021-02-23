Приговор Стерненко: 24 участников акции в Киеве доставили в полицию
23 февраля, 2021, 23:24
24 активных участников акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко в Киеве доставили в управление полиции. Людей опросили и отпустили
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Во время обеспечения правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей", - говорится в сообщении.
Им оказывают медицинскую помощь. Всех доставленных в управление людей опросили и отпустили.
- Напомним, что по фактам событий на улице Банковой следователи полиции Киеве начали уголовное производство.
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