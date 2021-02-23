 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПриговор Стерненко: 24 участников акции в Киеве доставили в полицию

Приговор Стерненко: 24 участников акции в Киеве доставили в полицию

24 активных участников акции протеста против приговора активисту Сергею Стерненко в Киеве доставили в управление полиции. Людей опросили и отпустили

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время обеспечения правопорядка на улице Банковой пострадали 27 правоохранителей", - говорится в сообщении.

Им оказывают медицинскую помощь. Всех доставленных в управление людей опросили и отпустили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать