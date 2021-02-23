При вывозе Стерненко в СИЗО возле суда произошла потасовка силовиков с активистами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Об этом говорится в материале издания "Буквы".
После объявления Сергею Стерненко приговора и его ареста в зале суда между активистами, съехавшимися в Одессу поддержать блогера и силовиками произошли столкновения.
Около полудня через один из выездов с территории Приморского суда попытался выехать микроавтобус с правоохранителями, но машину забросали дымовыми шашками.
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По оценкам журналистов, под стены суда пришло около 70 человек.
Полиция задержала двух активистов.
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Люди пытались помешать вывозу Стерненко с территории суда, но полиция растолкала людей и машины смогли выехать
- Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.
- Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека
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