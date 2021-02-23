Промоутер рассказал, коли состоится бой Усика против британского боксера

23 февраля, 2021, 13:50

Промоутер Джо Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что бой британского тяжеловеса против украинца Александра Усика может произойти в мае

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.

По словам промоутера, проводить бой за титул "временного" чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) в апреле рано.

"Апрель - это слишком рано. Уже на следующей неделе начнется март. Они не будут готовы. В лучшем случае бой состоится в мае", - сказал Уоррен.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры об организации поединка между Усиком и Джошуа.

"Мы ведем переговоры. Посмотрим, к чему они приведут, а потом примем решение. Временный титул будет стоять на кону. Это хороший бой, в этом нет никаких сомнений. Это отличная возможность для Джо. Благодаря победе над Даниэлем Дюбуа он получил этот поединок. это может стать его большим моментом ", - сказал Уоррен.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между Украинской Александр Усик и британцем Джо Джойсом.

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