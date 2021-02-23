Промоутер рассказал, коли состоится бой Усика против британского боксера
Об этом он заявил в интервью YouTube-канала Frank Warren's Queensberry Promotions.
По словам промоутера, проводить бой за титул "временного" чемпиона WBO (Всемирной боксерской организации) в апреле рано.
"Апрель - это слишком рано. Уже на следующей неделе начнется март. Они не будут готовы. В лучшем случае бой состоится в мае", - сказал Уоррен.
По его словам, сейчас продолжаются переговоры об организации поединка между Усиком и Джошуа.
"Мы ведем переговоры. Посмотрим, к чему они приведут, а потом примем решение. Временный титул будет стоять на кону. Это хороший бой, в этом нет никаких сомнений. Это отличная возможность для Джо. Благодаря победе над Даниэлем Дюбуа он получил этот поединок. это может стать его большим моментом ", - сказал Уоррен.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.
- Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между Украинской Александр Усик и британцем Джо Джойсом.
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