Полиция согнала автозаки на Банковую, где объявили митинг из-за приговора Стерненко. ФОТОФАКТ
23 февраля, 2021, 17:01
23 февраля в Киеве полиция направила автозаки под Офис президента на Банковую
Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" София Федына.
"А пострадавший-то боится... автозаки блокируют Банковую!" - прокомментировала Федина.
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На ее фото видны три автозака на перекрестке улицы Банковой и аллеи Героев Небесной Сотни.
- Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.
- Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.
- Позже акции протеста анонсировали в 16 городах по Украине
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