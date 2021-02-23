Полиция согнала автозаки на Банковую, где объявили митинг из-за приговора Стерненко. ФОТОФАКТ

23 февраля, 2021, 17:01

23 февраля в Киеве полиция направила автозаки под Офис президента на Банковую

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" София Федына.

"А пострадавший-то боится... автозаки блокируют Банковую!" - прокомментировала Федина.

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На ее фото видны три автозака на перекрестке улицы Банковой и аллеи Героев Небесной Сотни.

Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.

Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.

Позже акции протеста анонсировали в 16 городах по Украине

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