 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПолиция согнала автозаки на Банковую, где объявили митинг из-за приговора Стерненко. ФОТОФАКТ

Полиция согнала автозаки на Банковую, где объявили митинг из-за приговора Стерненко. ФОТОФАКТ

23 февраля в Киеве полиция направила автозаки под Офис президента на Банковую

Об этом сообщила в Facebook народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" София Федына.

"А пострадавший-то боится... автозаки блокируют Банковую!" - прокомментировала Федина.

Читайте также: Стерненко судил донецкий судья, который до войны установил перед своим имением бюсты Ленина и Сталина, - Казанский

На ее фото видны три автозака на перекрестке улицы Банковой и аллеи Героев Небесной Сотни.

  • Напомним, 23 февраля активиста Сергея Стерненко признали виновным по всем статьям обвинения в деле о похищении человека.
  • Активисты объявили акцию протеста под Офисом президента в Киеве в 20:00 из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества по обвинению в похищении человека.
  • Позже акции протеста анонсировали в 16 городах по Украине

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать