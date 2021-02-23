Полиция разоблачила незаконную вырубку леса в лесопосадках Верховины на Прикарпатье

23 февраля, 2021, 14:56

Полиция Ивано-Франковской разоблачила незаконную вырубку леса в хозяйстве Верховины на Прикарпатье

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Согласно сообщению, полицейские Верховинщины обнаружили транспортные средства с незаконно срубленной древесиной, а также отгрузки древесины недалеко от места совершения преступления. Отмечается, что в обоих случаях древесина срубленная на территории лесного хозяйства в Верховине, а документов на такие действия у правонарушителей не было.

По информации полиции, в одном случае сотрудники уголовного розыска ночью обнаружили вблизи лесного массива отгрузки лесопродукции после вырубки. На месте находилась грузовик ЗИЛ, а также погрузчик Урал. Разрешительных документов нарушители не имели.

Кроме того, 19 февраля в 13:00 работники сектора реагирования патрульной полиции остановили на автодороге автомобиль ЗИЛ-131, на котором обнаружили лисодеревины. Водитель автомобиля не показал документов, показали законность его действий.

Отмечается, что полицейские изъяли древесину и автомобили. Следователи устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к преступлениям.

В пресс-службе добавили, что правоохранители начали уголовные производства по статьям о незаконную порубку или перевозки, хранение, сбыт леса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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