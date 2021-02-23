Оккупанты на Донбассе семь раз нарушили "перемирие", один военный ООС погиб

23 февраля, 2021, 19:16

В течение текущих суток, 23 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.

Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутова - из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Как известно, утром, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево. Один военный погиб, еще один получил ранения.

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