Оккупанты на Донбассе семь раз нарушили "перемирие", один военный ООС погиб
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от населенного пункта Зайцево российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.
Вблизи Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Песков - из крупнокалиберных пулеметов.
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В районе населенных пунктов Луганское и Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Гнутова - из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Шумов оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
На обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
- Как известно, утром, 23 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов недалеко от населенного пункта Зайцево. Один военный погиб, еще один получил ранения.
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