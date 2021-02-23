Одна платежка за газ была бы удобной для потребителей, - Татьяна Бойко
Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Одна платежка - это более европейская практика чем то, что есть сегодня. Мне кажется, что так было бы удобнее потребителю. Чтобы он имел одного человека, которому не просто платит деньги, а который за все отвечает - и если у человека проблемы, он имеет окно, в которое обратиться. И дальше уже этот поставщик обращается к облгазу, если этот вопрос технического характера", - сказала Бойко.
По ее словам, в Европе около 80% стран имеют одну платежку - так же, как было в Украине до 2020 года.
"В таком случае человек имеет одного субъекта, одного исполнителя услуг - это поставщик. И дальше уже поставщик разбирается по всей цепочке для того, чтобы газ от трубы дошел до конечного потребителя - и сам со всеми участниками процесса рассчитывается, то есть направляет средства облгазу, Укртрансгазу, платит налоги, и себе какую-то часть оставляет", - пояснила эксперт.
- С января 2020 года украинцы начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.
- И.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что сейчас работают над переходом на одну платежку за газ и распределение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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