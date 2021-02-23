Объединит города с их спутниками в единое пространство: в Укразализныце рассказали детали проекту City Express

23 февраля, 2021, 15:19

Председатель правления Укрзализныци Владимир Жмак рассказал детали проекта пригородного железнодорожного сообщения City Express

Об этом сообщила пресс -служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, Укрзализныця будет реализовывать проект по интеграции железной дороги с городской транспортной системой City Express за счет объединения крупных городов с их городами-спутникам в единое транспортное пространство.

По словам председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака, в городах-спутниках сейчас гораздо больше строится нового жилья, чем в крупных городах.

"Несмотря на то, что очень быстро растут крупные города, растут города-спутники, в которых сейчас гораздо больше строится новых жилых квадратных метров, чем, например, в Киеве, пригородный транспорт остается вне фокуса внимания и все добираются до города в пробках, дыша выхлопными газами. Поэтому мы решили сместить фокус и в этом году сосредоточиться на пригородном сообщении", - цитирует пресс служба слова Жмака.

Он напомнил, что первые шаги проекта City Express планируется реализовывать в Киеве, Днипре и Харькове, в дальнейшем - в других крупных городах.

При этом Жмак подчеркнул, что речь не идет о "новом гиперлупе" и "космических достижениях".

"Этот проект очень прагматичный, практичный и реальный. Он не требует очень больших вложений, но он даст значительный эффект, например, всему городу Киеву в первую очередь позволит разгрузить дороги и дышать чистым воздухом", - подчеркнул он.

Так, по его информации, сегодня ежедневно в Киев приезжает около 450 тыс. человек, из них 77 тыс. - железнодорожным транспортом, а в рамках проекта City Express планируется увеличить количество пассажиров до 150 тыс. в день.

"В чем заключается практичность этого проекта? На самом деле не надо ничего выдумывать. Все, что для этого проекта нужно, у нас уже есть. У нас есть инфраструктура, подвижной состав. Поэтому сегодня мы планируем, отремонтировав некоторые участки, улучшив диспетчеризацию, выйти на цифру 150 тыс. пассажиров в день, внедряя новые инструменты для пригородного движения", - добавил он.

Среди таких инструментов Владимир Жмак назвал челночное движение электропоездов, которое будет интегрировано в транспортную систему города.

"Сейчас электрички идут обычно до киевского Центрального вокзала, но до него доезжает незначительное количество пассажиров, поэтому мы и будем запускать челночные маршруты, Буча - Святошино, Боярка - Киев, будем открывать новый участок сообщения станция метро Почайна - Вышгород, будем ехать на Бровары. Эти шаги позволят нам повысить количество пассажиров, которых мы перевозим в день, практически вдвое", - резюмировал Владимир Жмак.

Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск пригородных поездов "Сити-экспресс" в трех городах Украины.

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