НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки ВПЛ
Об этом говорится в разъяснении на сайте НБУ.
"Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отмечается в тексте разъяснения.
Кроме того, регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.
В НБУ также отметили, что согласно валютному законодательству Украины, физические лица и физические лица-предприниматели (ФЛП), имеющие постоянное место жительства на территории АР Крым и города Севастополь, являются резидентами Украины. Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки ВПЛ для определения статуса резидента и установления сведений о жительстве или месте пребывания лица.
Кроме того, в разъяснении НБУ отметил недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополь во время банковского обслуживания, а также необходимости предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.
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