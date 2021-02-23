НБУ обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки ВПЛ

23 февраля, 2021, 16:29

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица

Об этом говорится в разъяснении на сайте НБУ.

"Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отмечается в тексте разъяснения.

Кроме того, регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.

В НБУ также отметили, что согласно валютному законодательству Украины, физические лица и физические лица-предприниматели (ФЛП), имеющие постоянное место жительства на территории АР Крым и города Севастополь, являются резидентами Украины. Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки ВПЛ для определения статуса резидента и установления сведений о жительстве или месте пребывания лица.

Кроме того, в разъяснении НБУ отметил недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополь во время банковского обслуживания, а также необходимости предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.

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