Назначает президент, согласовывает Рада: в ВР зарегистрировали проект изменений в Конституцию относительно назначения руководителей НАБУ и ГБР
23 февраля, 2021, 11:10
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Основной закон при назначении глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований
Об этом сообщает пресс-служба парламента .
Нардепы предлагают предоставить президенту полномочия назначать и увольнять директоров, а Верховной Раде - согласовывать назначение и увольнение.
Кандидат на назначение должен пройти конкурс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти