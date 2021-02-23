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Espreso.tvОбществоНазначает президент, согласовывает Рада: в ВР зарегистрировали проект изменений в Конституцию относительно назначения руководителей НАБУ и ГБР

Назначает президент, согласовывает Рада: в ВР зарегистрировали проект изменений в Конституцию относительно назначения руководителей НАБУ и ГБР


фото: nabu.gov.ua
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в Основной закон при назначении глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований

Об этом сообщает пресс-служба парламента .

Нардепы предлагают предоставить президенту полномочия назначать и увольнять директоров, а Верховной Раде - согласовывать назначение и увольнение.

Кандидат на назначение должен пройти конкурс.

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