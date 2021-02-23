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Espreso.tvЭкономикаНацкомиссии по ценным бумагам возглавил внештатный советник Ермака

Нацкомиссии по ценным бумагам возглавил внештатный советник Ермака


фото: ukrinform
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность председателя Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова

Соответствующий указ №69/2021 опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Магомедова Руслана Садрудиновича председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский указом №68/2021 уволил с должности председателя НКЦБФР Тимура Хромаева в связи с истечением срока полномочий.

Отметим, ранее Руслан Магомедов работал внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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Источник: https://biz.censor.net/n3249589

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