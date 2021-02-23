НАБУ завершило расследование дела о даче взятки в размере $ 10 тыс. экс-главы Черниговской РГА
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
22 февраля 2021 адвокатам открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Действия ексголовы РГА квалифицированы по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"
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По данным следствия, подозреваемый получил от директора частного пидприемста взятку в размере $ 10 тыс. США.
Он пообещал содействовать решению о предоставлении разрешения на разработку, утверждение детального плана территорий и в дальнейшем утверждении проекта землеустройства по изменению целевого назначения земельных участков.
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