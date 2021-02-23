Мендель сказала неправду, заявив, что Зеленский не предлагал должностей Стерненко, - адвокат Найем
23 февраля, 2021, 16:05
Адвокат активиста Сергея Стерненка Маси Найем заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал его подзащитному должность в одном из правоохранительных органов
Об этом он написал в Facebook.
"Мендель (заявила, - ред):" Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей". Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", - отметил Найем.
В комментарии УП он уточнил, что предлагали должность в одном из правоохранительных органов. Встреча была в Офисе президента в июне 2019 года.
- Стерненко заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла эту информацию.
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