Мендель сказала неправду, заявив, что Зеленский не предлагал должностей Стерненко, - адвокат Найем

23 февраля, 2021, 16:05

Об этом он написал в Facebook.

"Мендель (заявила, - ред):" Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей". Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", - отметил Найем.

В комментарии УП он уточнил, что предлагали должность в одном из правоохранительных органов. Встреча была в Офисе президента в июне 2019 года.

Стерненко заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла эту информацию.