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Espreso.tvОбществоМендель сказала неправду, заявив, что Зеленский не предлагал должностей Стерненко, - адвокат Найем

Мендель сказала неправду, заявив, что Зеленский не предлагал должностей Стерненко, - адвокат Найем


фото: fb
Адвокат активиста Сергея Стерненка Маси Найем заявил, что президент Владимир Зеленский предлагал его подзащитному должность в одном из правоохранительных органов

Об этом он написал в Facebook.

"Мендель (заявила, - ред):" Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей". Это неправда. Я лично был на встрече, на которой президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек", - отметил Найем.

В комментарии УП он уточнил, что предлагали должность в одном из правоохранительных органов. Встреча была в Офисе президента в июне 2019 года.

  • Стерненко заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель опровергла эту информацию.

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