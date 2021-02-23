Лучший бомбардир чемпионата Испании рассказал, почему его погнали с "Барселоны"

23 февраля, 2021, 11:14

Уругвайский форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес заявил, что его погнали с "Барселоны" из-за возраста

Об этом сообщает France Football .

По словам 34-летнего нападающего, в "Барселоне" заявили, что он старый и больше не способен выступать на высоком уровне.

"Что мне не понравилось больше всего, так это то, что там мне говорили, что я старик, я больше не могу играть на высоком уровне, не отвечаю уровню топ-клуба. Это мне очень не понравилось", - сказал Суарес.

Он добавил, что переезд из Барселоны оказался проблемным для его семьи.

"С одной стороны, я хотел уйти, потому что после всего, что я пережил в" Барселоне ", со мной так поступили. Самое сложное - это когда есть семья, которая за шесть лет привыкла жить в одном месте. Наверное, самое сложное было объяснять переезд детям, они потеряли друзей и семья моей жены осталась в Барселоне ", - рассказал Суарес.

Луис Суарес пока делит с аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси лидерство в споре лучших бомбардиров чемпионата Испании. В обоих нападающих по 16 голов.

Напомним, 24 сентября Луис Суарес перешел из "Барселоны" в другой испанский клуб - "Атлетико".

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