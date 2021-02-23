Коронавирус в Украине: в течение суток - 4182 новых случая, 153 человека умерли

23 февраля, 2021, 08:25

По состоянию на утро вторника, 23 февраля, в Украине зафиксировано 1311844 случаи заражения коронавирусом COVID-19, из них 25 309 - летальные, 1151777 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 22 февраля был зафиксирован 4182 новых случая (из них дети - 252, медработники - 219), 153 пациентов умерли, 4351 - поправился.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 454 случая;

Винницкая область - 243 случая;

Волынская область - 128 случаев;

Днепропетровская область - 126 случаев;

Донецкая область - 58 случаев;

Житомирская область - 67 случаев;

Закарпатская область - 224 случая;

Запорожская область - 159 случаев;

Ивано-Франковская область - 716 случаев;

Киевская область - 196 случаев;

Кировоградская область - 19 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 92 случая;

Одесская область - 159 случаев;

Полтавская область - 113 случаев;

Ровенская область - 107 случаев;

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107 случаев;

Харьковская область - 188 случаев;

Херсонская область - 8 случаев;

Хмельницкая область - 118 случаев;

Черкасская область - 140 случаев;

Черновицкая область - 468 случаев;

Черниговская область - 6 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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