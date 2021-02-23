Коронавирус в Украине: в течение суток - 4182 новых случая, 153 человека умерли
23 февраля, 2021, 08:25
По состоянию на утро вторника, 23 февраля, в Украине зафиксировано 1311844 случаи заражения коронавирусом COVID-19, из них 25 309 - летальные, 1151777 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
В течение суток 22 февраля был зафиксирован 4182 новых случая (из них дети - 252, медработники - 219), 153 пациентов умерли, 4351 - поправился.
По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 454 случая;
- Винницкая область - 243 случая;
- Волынская область - 128 случаев;
- Днепропетровская область - 126 случаев;
- Донецкая область - 58 случаев;
- Житомирская область - 67 случаев;
- Закарпатская область - 224 случая;
- Запорожская область - 159 случаев;
- Ивано-Франковская область - 716 случаев;
- Киевская область - 196 случаев;
- Кировоградская область - 19 случаев;
- Луганская область - 47 случаев;
- Львовская область - 197 случаев;
- Николаевская область - 92 случая;
- Одесская область - 159 случаев;
- Полтавская область - 113 случаев;
- Ровенская область - 107 случаев;
- Сумская область - 42 случая;
- Тернопольская область - 107 случаев;
- Харьковская область - 188 случаев;
- Херсонская область - 8 случаев;
- Хмельницкая область - 118 случаев;
- Черкасская область - 140 случаев;
- Черновицкая область - 468 случаев;
- Черниговская область - 6 случаев.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), г. Киев (454), Винницкой (243) и Закарпатской (224) областях", - отметили в Минздраве.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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