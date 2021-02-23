Когда говорят, что мы что-то провалили, то мы еще ничего не начали, - Ляшко о вакцинации украинцев

23 февраля, 2021, 16:27

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал антивакцинальные настроения среди украинцев и заявления о провале информационной кампании по вакцинации

Об этом он заявил во время брифинга 23 февраля, передает Еспресо.TV

На вопрос, не считаете ли Вы, что антивакцинальное настроение среди украинцев - это результат провала информационной кампании, за которую вы, согласно должностным обязанностям, отвечаете, санврач отметил: "Отвечая на следующий вопрос, рекомендую посмотреть на сайт МЗ и Центра общественного здоровья. Вы увидите, что уровни охвата прививками в 2020 году, плановыми прививками, лучшие за последние пять лет".

По словам Ляшко, это прививки, которые делали в условиях пандемии коронавирусной болезни.

"И этого удалось достичь благодаря тому, что мы в условиях пандемии четко и качественно спланировали проведение кампании иммунопрофилактики несмотря на сложную эпидситуацию. Поэтому, когда кто-то говорит, что мы что-то провалили, то мы еще ничего не начали в целом именно по COVID. Я думаю, что мы обеспечим прививки против COVID с высокими показателями охвата", - отметил санврач.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что вакцина должна прибыть в Украину 15 февраля, однако поставки задержались.

23 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield).

По словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации запланирован на 24 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb