Футболист сборной Украины во второй раз стал отцом

23 февраля, 2021, 22:21

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин во второй раз стал отцом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Артема Беседина.

Жена футболиста Радмила родила футболистку дочь. У пары также есть сын Доминик, который появился на свет в 2019 году.

"Спасибо за сына и за дочь", - написал футболист.

Артем Беседин сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" в ноябре 2019 года. Он был отстранен от футбола 19 декабря прошлого года, с тех пор отсчитывается срок его дисквалификации.

Футболист вернулся на поле в этом году. 24-летний Артем Беседин уже успел сыграть за "Динамо" в трех матчах, в которых забил 2 мяча.

Форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.

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