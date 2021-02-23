Футболист сборной Украины во второй раз стал отцом
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Артема Беседина.
Жена футболиста Радмила родила футболистку дочь. У пары также есть сын Доминик, который появился на свет в 2019 году.
"Спасибо за сына и за дочь", - написал футболист.
Артем Беседин сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" в ноябре 2019 года. Он был отстранен от футбола 19 декабря прошлого года, с тех пор отсчитывается срок его дисквалификации.
Футболист вернулся на поле в этом году. 24-летний Артем Беседин уже успел сыграть за "Динамо" в трех матчах, в которых забил 2 мяча.
Форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.
- 20 декабря 2019 года нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме".
- 25 февраля Артем Беседин получил за употребление допинга дисквалификацию на один год .
- В октябре 2020 года Беседин возобновил тренировки с киевским клубом.
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