Футболист сборной Украины согласился выступать за Германию
Об этом заявил журналист Игорь Цыганик в эфире Football Hub.
По его информации, Шуранов склоняется к тому, чтобы согласиться выступать за сборную Германии.
Немецкий футбольный союз начал с 19-летним футболистом "Нюрнберга" переговоры об изменении гражданства в октябре 2020 года. На том, чтобы Эрик Шуранов получил паспорт ФРГ настаивал тренер юношеской сборной Германии U-19 Кристиан Вернс.
Эрик Шуранов родился в Германии и является воспитанником "Нюрнберга". В нынешнем сезоне он уже забил за свой клуб 10 голов в молодежных Бундеслиге, Кубке Германии и региональной баварской лиге.
В декабре форвард дебютировал за первую команду "Нюрнберга", и сыграл за нее 3 матча во втором дивизионе чемпионата Германии.
На счету Шуранова 5 матчей и 5 голов за юношеские сборные Украины U-17 и U-18.
- 22 октября стало известно, что форвард юношеской сборной Украины Эрик Шуранов получил предложение сменить гражданство на немецкое
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