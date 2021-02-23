Футболист сборной Украины согласился выступать за Германию

23 февраля, 2021, 11:44

19-летний форвард "Нюрнберга" и юношеской сборной Украины Эрик Шуранов согласился выступать за команду Германии

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик в эфире Football Hub.

По его информации, Шуранов склоняется к тому, чтобы согласиться выступать за сборную Германии.

Немецкий футбольный союз начал с 19-летним футболистом "Нюрнберга" переговоры об изменении гражданства в октябре 2020 года. На том, чтобы Эрик Шуранов получил паспорт ФРГ настаивал тренер юношеской сборной Германии U-19 Кристиан Вернс.

Эрик Шуранов родился в Германии и является воспитанником "Нюрнберга". В нынешнем сезоне он уже забил за свой клуб 10 голов в молодежных Бундеслиге, Кубке Германии и региональной баварской лиге.

В декабре форвард дебютировал за первую команду "Нюрнберга", и сыграл за нее 3 матча во втором дивизионе чемпионата Германии.

На счету Шуранова 5 матчей и 5 голов за юношеские сборные Украины U-17 и U-18.

22 октября стало известно, что форвард юношеской сборной Украины Эрик Шуранов получил предложение сменить гражданство на немецкое

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