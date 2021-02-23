Есть погибшие и травмированные: под Киевом произошло массовое ДТП, движение транспорта затруднено

23 февраля, 2021, 10:11

В Киевской области на 40 км автодороги Киев-Чернигов произошло массовое ДТП с погибшими и пострадавшими

Об этом сообщает в Telegram пресс-службы патрульной полиции Киевщины.

"На автодороге вблизи села Залесье в направлении Киева случилась аварий с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные", - говорится в сообщении.

Движение на данном участке трассы регулируют патрульные полицейские, объезд осуществляется по встречной полосе движения.

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