Есть погибшие и травмированные: под Киевом произошло массовое ДТП, движение транспорта затруднено
23 февраля, 2021, 10:11
В Киевской области на 40 км автодороги Киев-Чернигов произошло массовое ДТП с погибшими и пострадавшими
Об этом сообщает в Telegram пресс-службы патрульной полиции Киевщины.
"На автодороге вблизи села Залесье в направлении Киева случилась аварий с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные", - говорится в сообщении.
Движение на данном участке трассы регулируют патрульные полицейские, объезд осуществляется по встречной полосе движения.
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