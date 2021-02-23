Еще одна страховая компания отказалась от участия в "Северном потоке-2"
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Munich Re Syndicate опубликовала сообщение о прекращении деятельности Nord Stream 2", - заявил официальный представитель компании.
США намерены ввести санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве российского, а страховая группа Zurich Insurance Group отказалась от участия в прошлом месяце.
Строительство трубопровода завершено более чем на 90%, и российский "Газпром" и надеется завершить строительство в этом году. Большая часть оставшихся работ - в глубоких водах у берегов Дании.
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Напомним, по данным Государственного департамента США из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.
Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".
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