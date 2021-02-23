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ЕС готовится снять санкции с Арбузова и Табачника - СМИ


фото: reuters
Послы стран Евросоюза на следующей неделе отменят санкции против бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника

Об этом журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк написал у себя в Twitter.


По его словам, в списке санкций ЕС осталось только восемь человек, включая Виктора Януковича и его сына Александра.

10 февраля в СМИ появилась информация, что в Европейском Союзе рассматривают возможность снять санкции с Александра Януковича, Сергея Арбузова, Александра Клименко и Дмитрия Табачника.

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