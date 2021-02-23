ЕС готовится снять санкции с Арбузова и Табачника - СМИ
Об этом журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк написал у себя в Twitter.
EU ambassadors will next week remove former PM of #Ukraine Arbuzov & the ex education minister Tabachnyk. only 8 people remain on the list now, incl #Yanukovych & his son. if you wonder why EU does not go after oligarchs in #Russia due to #Navalny , just look at this dwindling list- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2021
По его словам, в списке санкций ЕС осталось только восемь человек, включая Виктора Януковича и его сына Александра.
10 февраля в СМИ появилась информация, что в Европейском Союзе рассматривают возможность снять санкции с Александра Януковича, Сергея Арбузова, Александра Клименко и Дмитрия Табачника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти