Экс-посол США в РФ: самая важная борьба в мире за прогресс либерализма и демократии сейчас происходит в Украине

23 февраля, 2021, 08:16

Самым большим геополитическим поражением президента РФ Владимира Путина будет восстановление территориальной целостности и успешная Украина

Об этом заявил во время Киевского форума бывший посол США в РФ Майкл Макфол, передает Укринформ .

"Демократы всего мира должны объединяться в борьбе против автократов мира, это идеологическая борьба, и линия фронта в этой битве проходит сейчас через Украину ... Убежден, что важнейшая борьба в мире, за прогресс либерализма и демократии, сейчас происходит именно в Украине", - сказал американский дипломат.

Его поддержал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Успешная Украина будет смертельным ударом по имперским фантазиях путинской России. Если Украина, которая является такой близкой к России, сможет достичь успеха и стать демократической, либеральной, свободной государством, это будет сигналом для народа России, именно таким путем должна идти страна, это путь в будущее, что нужно отбросить имперское прошлое и выбрать европейское будущее ", - сказал Каспаров.

По его словам, самым большим геополитическим поражением Путина будет восстановление территориальной целостности Украины и ее успех.