Экс-лидер "Динамо" разорвал контракт с российским клубом

23 февраля, 2021, 15:40

Бывший футболист киевского "Динамо" Роман Еременко расторг контракт с российским "Ростовом"

Об этом сообщает официальный сайт "Ростова" .

Полузащитник сборной Финляндии, который играл за "Динамо" с 2008 по 2011 года, объявил, что разрывает контракт с "Ростовом", который действовал до 2023 года, по семейным обстоятельствам.

"При подписании контракта у нас была договоренность о возможности досрочного прекращения трудового договора по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из них были семейные обстоятельства. Решение не пришло спонтанно, для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию", - сказал Еременко.

Кроме "Динамо" и "Ростова" Еременко играл за финский "Яро", итальянские "Удинезе", "Сиену" и российские "Рубин", ЦСКА и "Спартак". В 2017-2018 годах отбывал дисквалификацию за допинг.

На счету 33-летнего хавбека 73 матча и 5 голов за сборную Финляндии.

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