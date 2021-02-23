Дискуссия о четком определении коллаборационизма абсолютно актуальна, хотя ее должны были вести еще вчера, - Балух

23 февраля, 2021, 13:01

Бывший политический заключенный Кремля высказал свое мнение относительно закона об уголовной ответственности за коллаборационизм: "Закон нужен, но "на вчера"

На этом Владимир Балух заявил в эфире спецвыпуска программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, передает "Еспресо.Захид" .

Объяснение действиям нынешней украинской власти, тех персоналий, которые олицетворяют собой украинскую власть по деоккупации Крыма общественный активист не ищет.

"Я даже не хочу копаться в той песочнице, которую они устроили. Потому что их действия напоминают детскую игру в песочницу", - привел сравнение гость "Студии Запад".

По словам Владимира Балуха, закон о коллаборационизме (соответствующие изменения в Уголовный кодекс Украины предлагает внести фракция "ЕС") является одним из важнейших документов, который еще вчера должен был быть на руках у тех людей, которые выехали из Крыма и вынуждены обустраивать свою жизнь на территории континентальной, неоккупированной территории Украины, и тех людей, которые продолжают находиться в Крыму с украинским сердцем, с верой в Украине.

"Четкое определение коллаборационизма и четкое понимание, кто, за какие действия будет наказан и каким образом - это главное. Эта дискуссия, которую ведут сейчас, должна была вестись еще вчера, но и сегодня она - абсолютно актуальна. Когда мы говорим о стратегии деоккупации, как в священных писаниях пишут: "Вначале было слово". это слово, определение, которое даст этот закон, - это в первую очередь инструмент, то первичное, с чего должна строиться стратегия деоккупации Крыму. Украина должна быть сильной. Она должна демонстрировать эту силу, можно шире развивать мировую коалицию в борьбе с российской оккупацией и быть наготове в любой момент вернуть свои земли, потому что ход истории сейчас очень скоротечный ", - подытожил политический заключенный путинского режима.