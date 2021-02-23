Большой матч, - голкипер "Брюгге" заверил, что настроен выбить "Динамо" из Лиги Европы

23 февраля, 2021, 18:22

Голкипер бельгийского "Брюгге" Миньоле настроен пройти киевское "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

По словам Миньйоле, у "Брюгге" хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мы можем быть довольны молодыми игроками после матчей с "Динамо" и "Левеном". Теперь нужно продолжать в том же духе. Нас ждет большой матч. У нас хорошие шансы пройти "Динамо". Это одна из наших целей, стараемся ее достичь" - сказал Миньоле.

Читайте также: "Сцуркисы - позор "Динамо": разъяренные ультрас вывесили провокационные баннеры на матче Лиги Европы

Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb