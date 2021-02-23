Большой матч, - голкипер "Брюгге" заверил, что настроен выбить "Динамо" из Лиги Европы
23 февраля, 2021, 18:22
Голкипер бельгийского "Брюгге" Миньоле настроен пройти киевское "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".
По словам Миньйоле, у "Брюгге" хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы можем быть довольны молодыми игроками после матчей с "Динамо" и "Левеном". Теперь нужно продолжать в том же духе. Нас ждет большой матч. У нас хорошие шансы пройти "Динамо". Это одна из наших целей, стараемся ее достичь" - сказал Миньоле.
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Ответный матч "Брюгге" - "Динамо" состоится 25 февраля в Бельгии.
- 18 февраля киевское "Динамо" сыграло вничью с бельгийским "Брюгге" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в пропущенном мяче от "Брюгге" виноват голкипер Георгий Бущан .
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