Байден объявил траур на 5 дней из-за полмиллиона умерших от COVID-19 американцев

23 февраля, 2021, 08:33

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем почтили память полмиллиона американцев, умерших от COVID-19

Об этом сообщает УП .

"Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - сказал Байден.

Он добавил, что за год пандемии умерло больше жителей США, чем в двух мировых войнах и Вьетнамской войне.

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Байден отдал приказ приспустить в стране флаги в знак траура о погибших на 5 дней.