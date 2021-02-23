 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоБайден объявил траур на 5 дней из-за полмиллиона умерших от COVID-19 американцев

Байден объявил траур на 5 дней из-за полмиллиона умерших от COVID-19 американцев

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем почтили память полмиллиона американцев, умерших от COVID-19

Об этом сообщает УП .

"Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - сказал Байден.

Он добавил, что за год пандемии умерло больше жителей США, чем в двух мировых войнах и Вьетнамской войне.

Читайте также: Количество жертв коронавируса в США превысило потери во всех войнах XX века

Байден отдал приказ приспустить в стране флаги в знак траура о погибших на 5 дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 февраля, 2021 вторник

22 февраля, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать