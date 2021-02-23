Байден объявил траур на 5 дней из-за полмиллиона умерших от COVID-19 американцев
23 февраля, 2021, 08:33
Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден, а также вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем почтили память полмиллиона американцев, умерших от COVID-19
Об этом сообщает УП .
"Тем, кто потерял близких людей: я знаю, что никакие слова не могут заглушить боль, но я надеюсь, что вы найдете утешение, узнав, что нация скорбит вместе с вами", - сказал Байден.
Он добавил, что за год пандемии умерло больше жителей США, чем в двух мировых войнах и Вьетнамской войне.
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Байден отдал приказ приспустить в стране флаги в знак траура о погибших на 5 дней.
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