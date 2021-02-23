Банки будут предоставлять госисполнителям номера счетов должников, - заместитель министра юстиции
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
"Благодаря настойчивой работе нашей команды исполнители получили допуск к информации о номерах банковских счетов должников и остаток средств на них", - цитирует пресс служба слова заместителя министра юстиции Андрея Гайченко.
Так, Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 №267, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.
Отмечается, что информация, банки будут предоставлять по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах.
В пресс-службе отметили, что эти изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса. В связи с этим Минюст разрабатывает изменения в соответствующие нормативно-правовых актов, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников-физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.
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