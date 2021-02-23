Актер дубляжа Симпсонов, который более 30 лет озвучивал доктора Гиберта, заменят из-за его цвета кожи
23 февраля, 2021, 17:31
Серия Симпсонов, которая вышла в воскресенье, 21 февраля, станет последней, в которой Гарри Ширер озвучил доктора Гиберта
Об этом рассказывает The Guardian.
Ширер начал озвучивать доктора Гиберта в Симпсонах в 1989 году.
Зазнчаеться, что причиной отказа Ширеру в дублировании персонажа доктора Гиберта стало обязательство студии Fox перед движением Black Lives Matter не дублировать темнокожих персонажей белыми актерами.
Теперь доктора Гиберт будет дублировать Кевин Майкл Ричардсон.
Коллаж - Geek Journal :
В то же время Ширеру оставили озвучку других белых персонажей - Монти Бернза, Смитерса, директор Скинера, отца Лавджоя и Неда Фландерса.
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