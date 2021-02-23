Администрация Байдена готовится ввести свои первые серьезные санкции против России, - Politico

23 февраля, 2021, 11:18

США готовят свою реакцию на отравление и тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального и, как ожидается, в ближайшие недели будут координировать введение санкций с европейскими союзниками

Об этом сообщает Politico .

Издание отмечает, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа подготовила санкции за отравления Навального, но команда Байдена хочет сформировать собственный курс.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена отказался комментировать любую конкретику по санкциям, но отметил: "Мы рассматриваем доступные варианты".

"Достаточно сказать, что мы не будем сидеть сложа руки перед лицом этих нарушений прав человека", - добавил чиновник.

Новые санкции станут первым шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушения прав человека.

Накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что Евросоюз в течение недели введет санкции против России из-за ареста Навального.

По информации Reuters, под санкции ЕС попадут глава следом РФ Александр Бастрыкин, председатель ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардиею Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Им запретят въезд в ЕС, а активы в банках Евросоюза заморозят.

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