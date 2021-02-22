Знал бы - не подпустил: Кадыров о фото с Уруским на выставке в ОАЭ

22 февраля, 2021, 22:50

Рамзан Кадыров заявил, что не знал, кто такой Олег Уруский, а потому ходил с ним рядом на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

"До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым", - написал Кадыров.

Кадыров также заявил, что "вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца".

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