Знал бы - не подпустил: Кадыров о фото с Уруским на выставке в ОАЭ
22 февраля, 2021, 22:50
Рамзан Кадыров заявил, что не знал, кто такой Олег Уруский, а потому ходил с ним рядом на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах
Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.
"До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым", - написал Кадыров.
Кадыров также заявил, что "вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца".
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- Напомним, ранее СМИ обнародовали фото вице-премьера Олега Уруского рядом с Рамзаном Кадыровым в ОАЭ. Премьер-министр Денис Шмыгаль сразу же потребовал объяснений.
- Уруский пояснил, что размещение рядом с Кадыровым на официальной церемонии открытия IDEX 2021 произошло из-за протокола мероприятия от организаторов.
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