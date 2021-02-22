Жена Навального вернулась в Россию из Германии

22 февраля, 2021, 17:59

Жена российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия Навальная - вернулась в Россию

Об этом сообщили в Telegram-канале Навального.

Навальная покинула Россию около двух недель назад и находилась в Германии.

В аэропорту Москвы ее встретили журналисты, но она не стала отвечать на вопросы. Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, что суд признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

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