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Espreso.tvМирЖена Навального вернулась в Россию из Германии

Жена Навального вернулась в Россию из Германии


фото: reuters
Жена российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия Навальная - вернулась в Россию

Об этом сообщили в Telegram-канале Навального.

Навальная покинула Россию около двух недель назад и находилась в Германии.

В аэропорту Москвы ее встретили журналисты, но она не стала отвечать на вопросы. Других подробностей пока не сообщается.

  • Напомним, что суд признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

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