Жена Навального вернулась в Россию из Германии
22 февраля, 2021, 17:59
Жена российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия Навальная - вернулась в Россию
Об этом сообщили в Telegram-канале Навального.
Навальная покинула Россию около двух недель назад и находилась в Германии.
В аэропорту Москвы ее встретили журналисты, но она не стала отвечать на вопросы. Других подробностей пока не сообщается.
- Напомним, что суд признал российского оппозиционера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти