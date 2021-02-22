Зеленский пообещал построить новый аэропорт для Донецкой и Луганской областей

22 февраля, 2021, 12:12

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30", передает Еспресо.TV.

Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.

"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил он.

Напомним, в 2019 году в Украине планировали построить аэропорт под Мариуполем.

Тогда в Госавиаслужбы объяснили, что сначала необходимо уменьшить буферную зону военного конфликта, чтобы открыть небо для гражданской авиации под Бердянском Запорожской области

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