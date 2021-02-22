Зеленский пообещал построить новый аэропорт для Донецкой и Луганской областей
22 февраля, 2021, 12:12
22 февраля президент Владимир Зеленский заявил о планах построения аэропорта для Донецкой и Луганской областей
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30", передает Еспресо.TV.
Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей.
"Между Луганской и Донецкой областями будут искать точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил он.
- Напомним, в 2019 году в Украине планировали построить аэропорт под Мариуполем.
- Тогда в Госавиаслужбы объяснили, что сначала необходимо уменьшить буферную зону военного конфликта, чтобы открыть небо для гражданской авиации под Бердянском Запорожской области
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти