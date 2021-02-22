Зеленский анонсировал запуск пригородных поездов "Сити-экспресс" в трех городах Украины
22 февраля, 2021, 10:54
Проект пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс" на первом этапе планируется реализовать в Киеве, Харькове и Днепре
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время всеукраинского форума "Украина.30", передает Еспресо.TV.
"Сейчас мы готовим проект "Сити-экспресс". Это другой, качественный уровень пригородного сообщения. Первый этап включает Киев, Харьков, Днепр", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что проект позволит решить проблему с трафиком в больших городах.
По его словам, в Харькове и Днепре сейчас ведется работа по разработке концепции, а в Киеве - начались переговоры с потенциальными партнерами.
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