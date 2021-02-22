За прошедшие сутки оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня
22 февраля, 2021, 07:43
В воскресенье, 21 февраля, в зоне проведения операции объединенных сил было зафиксировано одно нарушение российскими войсками режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Светлодарска украинские позиции обстрелял снайпер захватчиков.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - отметили в штабе ООС.
21 февраля боевых потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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